La LFP annonce un accord avec DAZN

La fin du conflit entre la LFP et DAZN ?

C’est un conflit larvé qui dure, jusqu’à devoir se répandre devant le médiateur judiciaire. La Ligue nationale de football (LFP) et son principal diffuseur des matchs de la Ligue 1, la plateforme britannique DAZN s’oppose, les premiers réclamants de l’autre qu’elle paie ce qu’elle doit, la seconde se disant trompée sur le produit pour lequel elle s’est engagée au commencement de la saison en cours.

Ce vendredi, c’est par un communiqué laconique que la LFP annonce : « Dans le cadre de la médiation mise en place à l’initiative de M. Patrick Sayer, Président du Tribunal des activités économiques de Paris, LFP MEDIA et DAZN sont parvenues à un accord mettant fin à leur différend. » La Ligue ne dit absolument rien de plus, ni sur le fond du différend et moins encore sur l’accord trouvé par les deux parties.

Selon les dernières informations de L’Equipe, il semblerait toutefois que les deux parties avancent vers une rupture anticipée de leur accord, en contrepartie d’une indemnité de 100 millions d’euros versée par DAZN.