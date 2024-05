La clause libératoire record de Tadej Pogacar, digne d’un top footballeur

A moins de payer très cher en compensation, il n’est sinon pas possible de recruter Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar confirme son statut de superstar mondiale, en dehors du vélo et de ses nombreux succès dont celui qu’il dessine actuellement sur le Giro, le coureur de l’équipe UA Emirates a dans son contrat une clause libératoire record de 150 millions d’euros. Un montant qui se justifie de plus en plus fréquemment dans le monde du football, moins dans l’univers du cyclisme.

Tadej Pgacar a une clause libératoire à 15O M€ avec UAE Emirates

Mauro Gianetti, le directeur sportif de l’équipe UAE Emirates, a récemment déclaré à la Gazzetta dello Sport que « Tadej n’a en réalité pas de prix et restera à vie avec nous, je n’ai aucun doute là-dessus. » Pour Gianetti, Pogacar n’est pas seulement un cycliste exceptionnel, mais un athlète charismatique comparable à des icônes du sport telles que Roger Federer ou Luka Doncic. « Il dégage une énergie et une proximité avec le public qui le rendent unique », ajoute Gianetti.

Concernant l’avenir de Pogacar avec l’équipe, Gianetti est catégorique : « Il restera à vie avec nous. La clause existe, mais il n’y a pas d’autre solution pour lui. Tadej est notre symbole. » Pogacar est devenu une figure emblématique non seulement pour son équipe, mais aussi pour les Émirats Arabes Unis. Il est déjà apparu sur le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, symbolisant ainsi son importance dans le projet sportif national visant à promouvoir le cyclisme et un mode de vie plus sain.

Son boss ne tarit pas d’éloges sur son champion de Slovène

Quant au Giro d’Italia, Gianetti loue le perfectionnisme de Pogacar : « C’est un champion appliqué qui sait que son talent naturel ne suffit pas. Il travaille chaque jour avec une professionnalisme qui inspire toute l’équipe. » Après le Giro, Pogacar prendra une semaine de vacances suivie de trois semaines d’entraînement en altitude à Isola 2000, dans les Alpes-Maritimes françaises, pour se préparer pour le Tour de France, dont le départ sera donné le 29 juin à Florence. Il ne participera donc pas aux championnats nationaux.