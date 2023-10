Kylian Mbappé va-t-il devoir changer d’agent ?

Les nouvelles règles de la FIFA sur le métier d’agent de footballeur n’est pas à l’avantage de la mère de Kylian Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé pourrait changer sur son conseiller sportif. Jusqu’à présent, Fayza Lamari, sa mère, était son agent, depuis que cette dernière a créée FLA, sa structure dédiée dont nous vous révélions sur Sportune quelques détails en exclusivité. D’après Marca, la situation pourrait évoluer en raison du récent changement de réglementation de la FIFA.

La FIFA change les règles sur le métier d’agent

Selon le FIFA Agent Platform, Lamari ne figure pas dans l’annuaire des agents de la FIFA. Par conséquent, sans cette licence, elle ne peut représenter aucun joueur, négocier aucun contrat ou même percevoir une commission, même indirectement. D’après les dates, Lamari n’aura pas la possibilité d’obtenir cette licence avant au moins le mois de mai, date à laquelle aura lieu le prochain examen. Et si elle le faisait, elle s’exposerait à la dénonciation puisque le service de la FIFA le prévoit dans ses dispositifs, de manière anonyme.

Marca rapporte qu’il existe quelques exceptions qui pourraient changer la réglementation. D’une part, un tribunal allemand a statué que les équipes, agents et joueurs allemands n’ont pas à respecter certains articles de la nouvelle réglementation sur les agents, entrée en vigueur le 1er octobre dernier. D’autre part, il existe un « blocage » en Angleterre jusqu’à ce que la justice ordinaire rende une décision définitive sur ce sujet. Une réponse qui, en principe, n’arrivera pas avant le 1er novembre. Jusqu’à cette date, aucun article de la nouvelle réglementation sur les agents FIFA ne peut entrer en vigueur.

Kylian Mbappé ne peut plus être conseillé par sa mère, si elle n’a pas de licence

En France, une audience a eu lieu mardi sur ce sujet et il est possible qu’une décision provisoire soit rendue. Cette décision pourrait ensuite être examinée par un tribunal supérieur. Tout porte à croire que ce sera un tribunal de l’Union européenne qui tranchera. La FIFA, de son côté, veut aller jusqu’au bout de cette affaire. Avec cette nouvelle réglementation, la licence est mondiale et non nationale. Pour l’obtenir, il faut réussir un examen ou avoir une licence valide depuis 2015. L’une des principales nouveautés est que désormais, les parents, frères ou avocats des joueurs ne peuvent plus négocier leurs contrats sans licence.

Fayza Lamari n’ayant pas encore réussi l’examen, elle ne pourrait pas percevoir de commission pour un éventuel mouvement de son fils. Selon des experts du domaine, Mbappé devra par conséquent se trouver un autre agent pour négocier une éventuelle sortie vers un autre club, comme le Real Madrid, ou pour prolonger son contrat avec le PSG.