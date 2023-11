Kylian Mbappé, bienvenue dans sa maison à 115M€… imaginée par l’IA

Si la maison idéale de Mbappé existait selon l’IA, voilà à quoi elle ressemblerait…

Kylian Mbappé, la superstar du football, a récemment fait la une des journaux en refusant une offre démentielle du club saoudien Al Hilal. S’il l’avait accepté, alors voilà peut-être ce qu’aurait été sa maison personnelle. Un écrin exceptionnel imaginé pour lui, par l’intelligence artificielle. Comme elle l’a fait avant Mbappé avec Cristiano Ronaldo, l’agence d’architectes Mansionsti s’est en effet amusée à imaginer ce que pourrait la demeure du champion français à partir de l’IA. L’extérieur de cette propriété ressemble à un croisement entre un palais et un parc aquatique, avec sa pierre crème élégante, ses dômes majestueux et ses piscines qui s’étendent sur plusieurs étages.

Quand l’intelligence artificielle imagine la maison de Mbappé

À l’arrière de la maison, est représenté le parking personnel du joueur avec une impressionnante collection de voitures de luxe. C’est qu’ici l’IA s’est peut-être laissé tromper par les nombreux sujets dédiés aux voitures personnelles de l’attaquant du PSG à qui certains prêtent notamment l’achat d’une Ferrari 488 Pista à près d’un demi-million d’euros. Sauf que Kylian Mbappé n’a toujours pas, à 24 ans, passé son permis de conduire. D’ailleurs pour se rendre aux entraînements du quotidien avec son club, il s’en remet à un chauffeur privé qui le conduit à bord d’un van.

Un parking de luxe pour celui qui n’a pas de permis

La maison offre sinon une luxueuse piscine intérieure, qui se double avec celle disponible à l’intérieur du bâtiment. À l’intérieur justement, le salon principal est spacieux, avec des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue magnifique. On peut imaginer que c’est là que Mbappé profiterait de son temps pour jouer à des jeux vidéo. Un autre salon offre une vue imprenable sur la montagne, offrant un lieu de détente après des journées bien remplies sur le terrain de football. Bien sûr, la maison de Mbappé ne serait pas complète sans une salle de sport, équipée de tapis roulants et d’autres équipements de pointe.

Un projet estimé à près de 115 millions d’euros

La caractéristique la plus impressionnante du lieu est sans aucun doute le terrain de football entier situé au centre de la propriété, entouré de balcons pour les spectateurs. Avec un design moderne, des lustres magnifiques et un toit en verre, ce terrain est une véritable œuvre d’art. Le projet est estimé à près de 115 millions d’euros, qui n’aurait pas pesé trop lourd sur les finances du joueur à qui il était annoncé en Arabie Saoudite un salaire jamais vu de 700 millions d’euros… par an !