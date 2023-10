Cristiano Ronaldo, bienvenue dans sa maison à 160M€… imaginée par l’IA

Quand l’intelligence artificielle imagine la maison idéale de Cristiano Ronaldo…

S’entourer du luxe et du confort est une évidence pour Cristiano Ronaldo. Le footballeur portugais possède plusieurs résidence, certaines dans les pays où il a évolué. En Arabie Saoudite, il a trouvé où loger avec sa famille mais une équipe d’architectes de Mansionisti a imaginé encore plus grand, avec l’aide de l’intelligence artificielle pour concevoir sa villa saoudienne idéale.

Quand l’IA imagine l’habitat idéal de Cristiano Ronaldo

Cette maison conceptuelle a été spécialement pensée pour répondre aux besoins, au style de vie, aux passions et aux exigences de Ronaldo. Elle marie subtilement l’architecture locale et occidentale, alliant un design classique à un ameublement moderne. L’entrée de la villa est majestueuse, avec un large escalier orné d’un lustre scintillant. La résidence comprend une salle de jeux équipée d’un écran géant pour regarder les matchs, un garage en plein air pour abriter ses nombreuses voitures, une salle de sport pour ses entraînements, une salle de détente avec baignoire en or, ainsi qu’une autre avec une piscine.

Un projet démentiel valorisé à 160 M€

Le coût estimé de cette villa luxueuse et entièrement équipée pourrait atteindre les 160 millions d’euros, soit environ 160 millions d’euros. Mansionisti, l’équipe d’architectes à l’origine de cette création, se spécialise dans la conception de résidences de rêve sur mesure en utilisant l’intelligence artificielle pour répondre aux besoins et aux désirs de leurs clients célèbres.