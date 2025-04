Jorge Mendes recrute une pépite de 16 ans du Stade de Reims

Tidiane Diarrassouba entre dans la sphère de Jorge Mendes.

Tidiane Diarrassouba. C’est un nom à retenir, à en croire son transfert dans l’écurie du super-agent du football, Jorge Mendes. Jeune ailier de 16 ans en formation entre les murs du Stade de Reims, il vient d’entrer dans le pool très sélect des athlètes qu’accompagne l’homme qui a notamment façonné un certain Cristiano Ronaldo.

Tidiane Diarrassouba n’a pris goût de suite au football

C’est la division d’image Polaris, branche du groupe Gestifute, qui annonce son arrivée sur les réseaux sociaux. Interrogé par le média officiel du Stade de Reims, Tidiane Diarrassouba confiait à l’automne dernier qu’il est tombé dans la marmite du football, un peu contre son grès. « J’ai commencé le foot à 5 ans, mais au début, je n’aimais pas ça du tout. Avant même d’aller à mon premier entraînement, j’ai pleuré. Ma mère m’a finalement ramené à la maison, mais on a fait croire à mon père que j’y étais allé ! (rires) C’est comme ça que l’aventure a commencé avec le foot. »

De grands noms pour l’entourer dans l’écurie de Jorge Mendes

Grand bien lui en a pris puisqu’il avance à grandes enjambées vers le monde des grands et du professionnalisme. Il pourra coûter sur l’expertise reconnue des équipes de Jorge Mendes. Autour de lui, dans l’agence de l’homme d’affaire portugais, que des grands noms de la discipline : les joueurs du Paris SG, Bradley Barcola, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves et Gonçalo Ramos, ou encore Rúben Dias (Manchester City), Alejandro Balde (FC Barcelone) et Leny Yoro (Manchester United), pour ne citer qu’eux.