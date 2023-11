Idées originales de cadeaux de Noël pour les fans de football

Quoi offrir à Noël à un fan de football ?

Vous avez un fan de football à combler, mais le ballon rond vous semble être une notion extra-terrestre ? Rassurez-vous, ce guide vous permettra de savoir comment faire plaisir à coup sûr à un fan de football.

Notre sélection regroupe des idées-cadeaux qui ne décevront pas que le destinataire aime fouler la pelouse ou qu’il (ou elle) préfère regarder les matchs dans le confort d’un canapé. Vous pourrez trouver et acheter ici tous les cadeaux mentionnés sur le site de Wanapix.

Sept idées-cadeaux pour les fans de foot

1. Les protège-tibias personnalisés

Les protège-tibias sont obligatoires pour pouvoir jouer au foot sans se blesser et si la personne à laquelle vous comptez faire plaisir joue en club, c’est un cadeau qui fera mouche à tous les coups. Ils existent en plusieurs tailles pour convenir à tous les âges de 4 à 7 ans et permettre à tous les buteurs en herbe de briller sur le terrain à l’instar des plus grandes stars du foot.

Vous pouvez également choisir entre des modèles flexibles ou rigides selon les besoins. Chaque paire de protège-tibias est unique puisque vous pouvez y faire imprimer le logo de votre choix avec un numéro, une photo et le prénom du joueur.

2. Les chaussettes de football personnalisées

Pour accompagner les protège-tibias, rien de tel que des chaussettes de foot personnalisées. Vous aurez tout loisir de créer des chaussettes qui en jettent, assorties à la tenue officielle de votre club local. Comme pour les protège-tibias, libre à vous de faire imprimer ce que vous voulez dessus.

De plus, ces chaussettes sont ultra-confortables avec leur mélange de coton, polyester et d’élasthanne. Ne vous inquiétez pas non plus de les voir rétrécir au lavage, ces chaussettes sont compatibles avec votre machine à laver et votre sèche-linge.

3. La trousse à chaussures personnalisée

Vous avez déjà eu le désagrément de voir votre petit fan de football rentrer à la maison en oubliant ses chaussures ? Dans ce cas, la trousse à chaussures personnalisée est ce qu’il faut lui offrir. Reconnaissable entre mille, grâce à un design unique que vous allez pouvoir créer, pas besoin de coudre une étiquette au nom de l’enfant dessus, vous pouvez imprimer le sac directement.

Elle est facile à transporter avec sa poignée de transport et il suffit de la laver au lave-linge après une journée boueuse sur le terrain. En effet, la trousse est faite à 100 % de polyester et sèche assez vite pour être réutilisable le lendemain.

4. Le trophée de football personnalisé

Au football, il est important de célébrer chaque victoire et pour les compétitions locale il y a en général un seul trophée qui reste dans l’enceint du club. Alors, si vous souhaitez conserver un souvenir des exploits de votre footballeur préféré, pourquoi ne pas lui offrir un trophée sur mesure.

En cas de victoire importante, vous pouvez choisir un grand trophée en forme de coupe, sinon il existe des trophées moins encombrants en verre transparent, par exemple. Si une photo a été prise le jour du match, vous pouvez aussi trouver des trophées avec un emplacement pour y insérer une photo et se rappeler de ce moment à tout jamais.

5. La gourde sport personnalisée

90 minutes, c’est long, aussi, il est essentiel de bien s’hydrater sur le terrain. C’est pourquoi une gourde peut s’avérer particulièrement utile. À l’instar des protège-tibias et des chaussettes de foot, cette gourde peut être personnalisée avec un numéro de joueur, un nom ou un logo. Vous aurez le choix entre plusieurs couleurs, à savoir le noir, le bleu, le vert, le rouge et le jaune.

Cette gourde possède un bec verseur pour boire proprement. Cependant, il faudra la laver à la main pour assurer sa longévité. De plus, le plastique est flexible, il est donc très difficile de l’endommager.

6. Le brassard de capitaine personnalisé

La personne à laquelle vous désirez faire plaisir est un meneur ? Dans ce cas, il lui faut un brassard de capitaine digne de ce nom ! Le site de Wanapix propose plusieurs designs pour vous aiguiller et vous aider à choisir le bon brassard. Il se fixe avec un système de velcro et il y a aussi un élastique de sécurité pour éviter qu’il ne tombe durant un match endiablé. Le brassard est lavable en machine et existe en taille enfant, junior et adulte pour convenir à tous les âges.

7. Les patchs écussons pour vêtements personnalisés

Si votre joueur en herbe n’a pas assez de maillots pour jouer ou bien qu’il souhaite exprimer sa passion au quotidien, les patchs thermocollants pour vêtements sont idéaux. Il sera possible de les fixer sur un maillot, une veste, un pull ou même un pantalon avec rien de plus qu’un fer à repasser.

Il suffit de repasser l’écusson sur le vêtement dans la position souhaitée pendant 30 à 4 secondes pour qu’il colle au vêtement. Vous pourrez choisir le motif sur l’écusson, y ajouter un nom, un numéro et même une photo pour concevoir des vêtements uniques à porter tous les jours même hors du terrain.

Des cadeaux pour afficher fièrement son amour du ballon rond

Avec tous ces cadeaux personnalisés, vous avez maintenant une bonne idée de ce qui peut faire plaisir à un amoureux du ballon rond. Grâce aux options de personnalisation disponibles, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité pour offrir un cadeau qui a du sens en plus d’être beau et pratique. Alors, si vous avez un anniversaire qui arrive ou pour célébrer les fêtes de fin d’année, pensez à ces cadeaux, vous pouvez être certains qu’ils feront plaisir et qu’ils seront utilisés sur le terrain et en dehors.