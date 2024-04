Hublot dévoile sa nouvelle montre Euro 2024 avec Mbappé à l’affiche

Kylian Mbappé en campagne pour la nouvelle montre signée de la marque Hublot.

Hublot, partenaire officiel de l’Euro 2024, a dévoilé sa nouvelle montre connectée « Big Bang e Gen3 » et sa campagne publicitaire « Chaque seconde compte » avec son ambassadeur Kylian Mbappé en vedette. Le film publicitaire, long d’un peu plus d’une minute, met en scène l’attaquant français du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, soulignant l’importance de chaque seconde dans le football de haut niveau.

Mbappé est l’ambassadeur de la nouvelle montre de Hublot

La montre « Big Bang e Gen3 », disponible au prix de 6 700 euros, arbore les couleurs de l’Euro 2024. Elle est un mélange de caoutchouc ligné noir et bleu pour le bracelet et de titane sur le boîtier. Connectée elle est équipée du système Wear OS de Google. Elle est étanche jusqu’à 30 mètres et sa batterie autorise une réserve de marche d’une journée. Cette montre « Big Bang e Gen3 » est produite en série limitée à 100 pièces.

Un sponsor associé à l’attaquant du PSG depuis 2018

Pour faciliter sa vente, Hublot appuie donc sa campagne commerciale sur Kylian Mbappé, attendu pour être l’une des principales stars sur les pelouses de l’Euro 202 en Allemagne. L’attaquant du PSG est devenu l’ambassadeur de la marque horlogère en 2018, dans la foulée du sacre des Bleus au Mondial en Russie.