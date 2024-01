Griezmann et Llorente cherchent des employés pour leur restaurant

Marcos Llorente et Antoine Griezmann font équipe avec le chef Paco Roncero pour diriger le restaurant Rhudo.

Avec la collaboration et l’expertise du chef Paco Roncero, les deux coéquipiers à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann et Marcos Llorente, ont récemment inauguré Rhudo, un restaurant de cuisine méditerranéenne situé dans le quartier huppé de Salamanque à Madrid, précisément dans la Calle Velazquez.

Griezmann et Llorente associés sur le terrain et dans les affaires

Griezmann, qui fait ses débuts dans le monde de la restauration, s’associe à Llorente, déjà impliqué dans une chaîne de restaurants de cuisine appelée Naked & Sated. Malgré sa récente ouverture, Rhudo est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe, publiant une offre d’emploi sur son site officiel.

Le restaurant recherche des profils variés, tels que des cuisiniers, des serveurs, des caissiers, des runners et des employés de cuisine. Les annonces sont diffusées sur Instagram, avec la possibilité de postuler en ligne depuis le site officiel du restaurant. Plusieurs utilisateurs ont déjà signalé avoir repéré ces offres d’emploi dans les stories d’Instagram.

Plusieurs postes sont à pourvoir pour accompagner la progression du restaurant

Rhudo, dont les investisseurs incluent également les acteurs Alex González et Miguel Ángel Silvestre, serait déjà devenu l’un des restaurants les plus en vogue de sa région. Initié par Paco Roncero et porté par l’amitié entre le chef et le footballeur madrilène Llorente, le projet a ensuite attiré Griezmann et les deux célébrités pour cette nouvelle aventure culinaire.

Les détails sur les exigences, les horaires et les salaires des postes vacants demeurent inconnus.