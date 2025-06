Girondins de Bordeaux. Andy Carroll a enfin vendu sa maison (et son terrain de foot)

La maison d’Andy Carroll a trouvé ses nouveaux propriétaires.

Mise sur le marché de l’immobilier dans le courant de l’automne, la maison de l’attaquant anglais des Girondins de Bordeaux Andy Carroll, vient de trouver preneur. Située dans l’Essex, au nord-est de la capitale Londres, elle a trouvé preneur pour « un montant à sept chiffres » révèle The Sun, sans en donner la somme exacte.

Visite en images de la maison à vendre de Andy Carroll Image 1 parmi 9

Il a quitté l’Angleterre pour la France et les Girondins de Bordeaux

La résidence, acquise il y a cinq ans auprès du chanteur Rod Stewart pour 4,1 millions de livres sterling (4,8 M€), avait été mise sur le marché en novembre dernier au prix de 8,5 millions de livres (10 M€. Cette imposante demeure de six chambres, classée monument historique de grade II, s’étend sur un domaine de 25 acres et dispose d’équipements exceptionnels : piscine, court de tennis, lac navigable et terrain de football privé.

Les agents immobiliers décrivaient cette propriété comme « une maison de campagne impressionnante dans un cadre spectaculaire avec des vues panoramiques ». L’offre acceptée par Carroll, qui serait actuellement en procédure de divorce avec la mère de ses enfants, permettra au footballeur de tourner définitivement une page de sa vie. Andy Carroll est désormais installé en France, il porte le maillot des Girondins de Bordeaux en championnat amateur, au niveau du National 2, lui qui a connu les joies de la sélection nationale d’Angleterre à neuf occasions.

Visite de son ancienne maison en images, dans le diaporama ci-dessus.