Futur classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

Encore dix journées d’ici la fin du championnat de France de Ligue 1.

A compter de ce lundi, il ne reste plus que dix journées à disputer d’ici le terme de la saison 2023-2024 de la Ligue 1. Dix soit un maximum de trente points possibles faisant du dernier du moment, le Clermont Foot, un candidat encore possible au titre de champion de France. Plus sûrement, selon les prédictions statistiques d’Opta, le club auvergnat jouera son maintien jusqu’au bout.

Clermont et Metz aux dernières places, Lorient en barragistes

Il n’est pas dit qu’il le décroche, selon les projections de la société spécialiste de la date et des statistiques, le CF63 est promis à la dernière place, synonyme de relégation, placé en dernier de la classe, à 47,2%. Le FC Metz devrait l’accompagner, selon le classement ci-dessous, le promu terminera 17e, à 34,8%. Quant à la place de barragiste, elle semble plutôt promise au FC Lorient, à 20,2%.

Le RC Lens doublera-t-il l’OGC Nice dans la course à l’Europe ?

Devant, le titre n’échappera pas au PSG, sacré à 99,8%, tandis que le Stade Brestois demeurera la grande surprise de la saison jusqu’au bout, annoncé deuxième du classement final à 48,4%. En suivant jusqu’à l’Olympique de Marseille, septième, les positions du moment devraient rester les mêmes, à une exception près, Lens (à 20,1 %) doublant l’OGC Nice pour la cinquième place.

