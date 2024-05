Fury – Usyk: Combien le combat va rapporter aux deux boxeurs ?

Oleksandr Usyk et Tyson Fury vont percevoir des dizaines de millions d’euros chacun de leur opposition.

Le moment tant attendu est arrivé : Tyson Fury et Oleksandr Usyk s’affrontent cette nuit de samedi à dimanche en Arabie Saoudite, pour le titre de champion incontesté des poids lourds. La division attendait un nouveau roi incontesté depuis 24 ans, et cette attente devrait prendre fin ce soir, à moins d’un match nul, lorsque Fury et Usyk mettront en jeu leurs ceintures et leurs invincibilités.

Un combat pour l’unification des ceintures chez les lourds

Depuis Lennox Lewis en 2000, aucun poids lourd n’a détenu toutes les ceintures majeures. Fury arrive à Riyad avec la ceinture WBC, tandis qu’Usyk porte les ceintures WBA, WBO et IBF. Lors de leur dernier combat, Fury, 35 ans, a survécu à un knockdown surprise pour dominer l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou. Ce combat avait eu lieu en octobre dernier. Usyk, 37 ans, a quant à lui boxé pour la dernière fois en août, s’imposant face à Daniel Dubois malgré un coup bas controversé.

Selon certaines sources, Fury aurait signé un contrat pour empocher environ 70 % d’une bourse totale estimée à 150 millions de dollars (138 millions d’euros), avec une clause stipulant que Fury doit reverser 1 million de livres sterling de ses gains à l’Ukraine dans le cadre de la guerre en cours contre la Russie. Si le chiffre final ne sera pas connu avant la fin du combat, le promoteur américain de Fury, Bob Arum, a affirmé que son combattant gagnerait plus de 100 millions de dollars (92 millions d’euros) grâce à ce combat.

Près de 100 M$ de primes pour Fury la moitié à Usyk

« Si vous disiez à Tyson Fury qu’il va gagner 100 millions de dollars, il serait vraiment énervé parce qu’il pense, et je pense qu’il a raison, qu’il va gagner beaucoup plus », a déclaré Arum. « Je ne connais pas le chiffre, mais c’est beaucoup plus que 100 millions de dollars. » Conséquemment, si le pot est à l’égal de ce lui évoqué, un tiers environ reviendra à Usyk soit plus ou moins une cinquantaine de millions de dollars (46 M€).

Ce soir, le Britannique Fury et l’Ukrainien Usyk se livrent le plus grand combat de leur vie, trois mois après que le Britannique ait dû reporter le combat de deux semaines à cause d’une coupure.