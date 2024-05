Fury-Osyk: Le short de Tyson Fury, l’autre « vedette » de la soirée

Tyson Fury s’est incliné face à Oleksandr Usyk mais l’Anglais a, comme à son habitude, fait le show sur le ring. Y compris dans sa tenue.

Le combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk pour le titre incontesté des poids lourds de la boxe disputé cette nuit de samedi à dimanche a fait beaucoup parler, et pas seulement pour le résultat final (victoire de l’Ukrainien Usyk par décision partagée).

Le short de Tyson Fury objet de commentaires sur le web

Dès le début du combat, les internautes ont remarqué la hauteur du short que portait le Britannique Tyson Fury. Long, épais, porté jusqu’au nombril, avec des franges épaisses sur le bas au niveau des cuisses, certains suiveurs de l’événement l’ont qualifié d' »illégal », car il lui couvrirait une trop grande partie du corps, l’avantageant face aux coups au corps.

Oleksandr Usyk nouveau champion unifié des lourds

Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé. On pouvait notamment lire : « La taille de la ceinture autour du short de Fury n’est sûrement pas légale » ou encore « Les shorts de Fury sont une blague, autant qu’il ait une armure complète ». De son côté, l’arbitre américain des débats n’a pas jugé nécessaire d’intervenir et le short de Fury n’a finalement pas eu d’impact sur l’issue du combat, Usyk ayant gagné sur décisions partagées avec deux juges le donnant vainqueur (115-112 et 114-113), un troisième ayant désigné Fury (114-113).