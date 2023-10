France 3e à 154,4 M$, les 10 nations du rugby à la plus forte valeur de marque

L’équipe de France de Fabien Galthié est celle qui se valorise le plus en temps que marque, dans le rugby international.

Alors que la Coupe du monde 2023 bat son plein en France, à l’amorce de la dernière ligne droite que la phase éliminatoire, Brand Finance a classifié les 10 nations du rugby selon les marques les plus puissantes, en mettant en lumière l’importance des revenus issus du parrainage, des produits dérivés, et du soutien des fans. La France, parce qu’elle est celle qui a la plus forte croissance, a gravi les échelons pour occuper la troisième place.

Les Blacks nation toujours dominante du rugby mondial

Les All Blacks de Nouvelle-Zélande conservent pour leur part, leur place de leader incontesté. Avec une valeur de marque en hausse de 52 %, atteignant 282 millions de dollars US, les All Blacks sont non seulement la marque de l’équipe nationale de rugby la plus précieuse, mais ils détiennent également la note la plus élevée en termes de force de marque, avec un score de 88,9 sur l’indice de force de la marque (BSI) et une note AAA.

L’équipe d’Angleterre (England Rugby) se maintient à la deuxième place malgré des performances inégales sur le terrain. Leur valeur de marque a augmenté de 71 %, atteignant 264 millions de dollars US, en grande partie grâce à des revenus considérables. Le rugby jouit d’une grande popularité en Angleterre, en tant que sport de spectateurs, et est le deuxième sport le plus suivi, derrière le football et le cricket.

+84% de valeur de marque pour la France depuis l’édition 2019 du Mondial

La France Rugby connaît une croissance impressionnante, atteignant la troisième place en termes de valeur de marque. Avec une croissance de 84 %, la valeur de la marque de l’équipe atteint 159 millions de dollars US. Cette montée en puissance peut être attribuée à l’excitation autour de la Coupe du Monde à domicile et aux performances exceptionnelles des Bleus, actuellement classés deuxièmes au monde.

L’Irlande Rugby enregistre la plus forte croissance en 2023, avec une augmentation de 94 % de la valeur de la marque, atteignant 150 millions de dollars US. L’équipe numéro 1 au classement mondial a ainsi dépassé le Pays de Galles et l’Afrique du Sud pour devenir la quatrième équipe nationale de rugby la plus précieuse.

La valeur de ces marques ne réside pas seulement dans leurs performances sur le terrain, mais aussi dans la passion de leurs supporters, le parrainage, le merchandising et la force de la marque, mesurée par l’indice de force de la marque (BSI). Alors que la bataille pour la suprématie du rugby fait rage sur le terrain, une autre compétition s’intensifie pour asseoir la domination en tant que marque emblématique du rugby.

Les 10 marques nationales du rugby les plus chères

Nouvelle-Zélande = 282 M$ – Force de la marque = AAA

Angleterre = 264 M$ – AAA

France = 159 M$ – AAA-

Irlande = 150 M$ – AA+

Pays de Galles = 132 M$ – AA+

Afrique du Sud = 117 M$ – AAA-

Australie = 96 M$ – AA

Écosse = 87 M$ – AA-

Japon = 78 M$ – A

Argentine = 75 M$ – A