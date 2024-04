Firmino vend son exceptionnelle maison anglaise. Visite en images

Maintenant qu’il est parti en Arabie Saoudite, Firmino cherche à vendre sa maison anglaise.

Roberto Firmino a mis en vente son manoir de Liverpool pour la somme de 4,5 millions de livres sterling, près d’un an après avoir quitté le club pour l’Arabie Saoudite. L’attaquant brésilien de 32 ans a rejoint Al-Ahli l’été dernier après huit saisons écoulées à Anfield. Firmino a été un élément clé de l’équipe de Jürgen Klopp qui a remporté la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup.

Piscine intérieure, salle de massage et de cinéma... Visite de l'exceptionnel maison à vendre de Roberto Firmino Image 1 parmi 14

Un peu plus de 5 M€ pour s’offrir la maison de Firmino

Sa maison individuelle de six chambres a été mise sur le marché pour 4,5 millions de livres sterling (5,25 M€). Elle comprend sept salles de bains et même un pavillon indépendant pour les invités. On y trouve également une immense cuisine, une buanderie ainsi qu’une véritable salle de massage et une salle de cinéma maison.

Un garage démentiel et une piscine intérieure

La superficie totale de la propriété approche les 1 000 m². Le garage souterrain peut accueillir jusqu’à huit voitures de sport. Mais le clou du spectacle est sans conteste le plateau tournant qui équipe ce garage, permettant d’accéder facilement à chaque véhicule. La propriété dispose également d’une immense piscine intérieure, que le footballeur a beaucoup utilisée pendant son séjour à Liverpool.

Parti en Arabie Saoudite, Firmino n’a plus l’occasion d’y venir

Avec l’immense cave en plus, cette maison est un véritable écrin de plaisir et de repos absolu. Il a longtemps été la retraite d’un footballeur particulièrement choyé par les supporters des Reds, mais Firmino n’a plus désormais l’occasion d’y venir, maintenant qu’il est exilait au Moyen-Orient.