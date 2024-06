FC Nantes: Le noir et or maillot extérieur dévoilé

En noir et or le maillot extérieur du FC Nantes saison 2024-2025.

Quelques jours après la révélation de la tunique principale à domicile, le FC Nantes et Macron dévoilent ce jeudi le maillot extérieur 2024-2025, un ensemble sur fond de noir en dominante, accompagné d’or en secondaire, rendant hommage aux monuments et symboles emblématiques de la ville.

Hommage à la ville de Nantes avec le maillot extérieur

Cette nouvelle tenue est une véritable déclaration d’amour à Nantes et son histoire. Le design met en avant huit éléments clés du patrimoine nantais : le Château des Ducs de Bretagne, le Théâtre Graslin, la Tour de Bretagne, le Passage Pommeraye, la Tour LU, la Grue Jaune, le Drapeau Breton et le Stade de la Beaujoire.

Produit avec des matériaux recyclés

Réalisé avec des matériaux recyclés et doté des dernières technologies en matière de performance, ce maillot est à la fois élégant, écologique et performant. Un véritable concentré d’audace et d’identité nantaise qui saura ravir les supporters des Canaris.