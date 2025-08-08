FC Nantes. Combien vaut le 11 type de la saison 2025-26 ?

Le FC Nantes débute sa saison avec l’espoir de viser mieux que le maintien en Ligue 1.

Le FC Nantes aime cultiver les paradoxes, avec ses entraîneurs, les joueurs qu’il recrute, son management… Adepte du contre-pied le club de la Loire en espère un autre, cette saison 2025-2026 qui le voit freiner ses ambitions avec une réduction forte de son budget et pourtant vise-t-il mieux qu’un maintien au forceps en Ligue 1, comme il en vit régulièrement depuis quelques années.

Tylel Tati l’inconnue à très gros potentiel

Sur le terrain, ces décalages se vérifient aussi entre les lignes. Dans le 11 type de cette saison, ainsi que l’annonce le journal L’Equipe, un joueur que l’attaquant très convoité Matthis Abline est valorisé à la moitié à lui seul du total de l’effectif, d’après les données de la plateforme Transfermarkt. Inversement, le jeune défenseur central Tylel Tati, tout juste 17 ans, vient d’être soudainement promu parmi les grands du groupe professionnel, avant même qu’il soit précédé d’un estimation sur le marchand des transferts.

Au cumul, ce onze type du FC Nantes saison 2025-2026 vaut 39,3 millions d’euros, pour une moyenne à 3,5 M€ par joueur. Mais forcément plus, en prenant pour principe l’absence de valorisation de Tati, alors que si son talent et ses performances sont à la hauteur des attentes de son coach qui l’appelle à ses côtés, il est certain que sa cote va très vite grimper.

Combien vaut le 11 type de la saison 2025-26 du FC Nantes ?

Anthony Lopes = 1,2 M€

Kelvin Amian = 2,5 M€

Chidozie Awaziem = 2 M€

Tylel Tati = NC

Nicolas Cozza = 3,5 M€

Francis Coquelin = 0,9 M€

Johann Lepenant = 6 M€

Louis Leroux = 4 M€

Dehmaine Tabibou = 0,2 M€

Herba Guirassy = 1 M€

Matthis Abline = 18 M€

TOTAL = 39,3 M€