FC Metz. Le promu dévoile son nouveau (et original) maillot extérieur

Le FC Metz dévoile son nouveau maillot extérieur.

Pour accompagner le retour du FC Metz en Ligue 1, le club lorrain et son équipementier Kappa ont choisi de dévoiler en premier la tunique extérieure portée sur les terrains de la saison 2025-2026. Il est blanc, il a pour originalité d’intégrer directement des visuels photographiques pris dans les travées du stade Saint-Symphorien, immortalisant les groupes de supporters dans leurs moments de ferveur.

Ultras et supporters traditionnels se retrouvent ainsi représentés sur le dos des joueurs, créant un lien symbolique entre les tribunes et la pelouse. Côté finitions, le col est rond en côte jacquard grenat, liserés blancs sur les manches et mention « FC Metz » brodée à l’arrière du col.

Cette création s’inscrit dans la stratégie de communication du FC Metz pour son retour dans l’élite. Après une saison en Ligue 2, le club lorrain entend afficher ses ambitions et sa différence dès la reprise du championnat.