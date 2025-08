FC Metz. Combien vaut sur le mercato le 11 type de la saison 2025-26 ?

Le FC Metz retrouve la Ligue 1 avec l’espoir d’y rester pour de bon.

De retour parmi les dix-huit meilleurs clubs de foot en France, le FC Metz a l’objectif évident de rester Ligue 1 au terme de cette nouvelle saison 2025-2026.

Avec des moyens certes plus limités, mais un collectif qui associe efficacement des jeunes en devenir à des cadres chevronnés, rompus aux joutes de l’élite. A l’instar de Benjamin Stambouli, 34 ans, qui a traîné ses guêtres des Spurs de Tottenham au Paris Saint-Germain, en suivant vers l’Allemagne à Schalke 04.

Jessy Deminguet dans la moyenne du onze

Ce onze type du FC Metz, tel qu’il se compose au commencement du championnat vaut 26,3 millions d’euros cumulés, d’après les estimations de la valorisation de chacun, par la plateforme Transfermarkt. Soit un joueur à 2,4 millions d’euros sur le marché des transferts, comme les vaut le milieu Jessy Deminguet, devenu Grenat définitivement après la levée de l’option d’achat négociée avec le voisin et rival, RC Strasbourg.

Le jeune défenseur central (21 ans) Sadibou Sané justifie de l’estimation la plus haute à 5 millions d’euros. Il devance le buteur Idrissa Gueye et Gauthie Hein, le maître à jouer et nouveau capitaine du promu, à 4 millions d’euros chacun.

La valorisation du 11 type du FC Metz sur le mercato

Jonathan Fischer = 3,5 M€

Koffi Kouao = 2 M€

Jean-Philippe Gbamin = 2 M€

Sadibou Sané = 5 M€

Yannis Lawson = 0,3 M€

Benjamin Stambouli = 0,4 M€

Jessy Deminguet = 2,5 M€

Gauthier Hein = 4 M€

Giorgi Tsitaishvili = 2 M€

Morgan Bokele = 0,6 M€

Idrissa Gueye = 4 M€

TOTAL = 26,3 M€