Façon écailles, le Barça dévoile un surprenant maillot pour l’année du dragon

Un nouveau maillot training inspiré du dragon pour le Barça.

C’est ce samedi, le 10 février, que la Chine bascule dans une nouvelle année, placée sous le signe du dragon. Nike, l’équipementier du collectif du FC Barcelone, a pour habitude d’associer l’événement aux équipes qu’elle habille. Le PSG a par exemple les flocages en Mandarin. Pour. le Barça, la virgule a imaginé toute une collection complète de produits dérivés.

Le FC Barcelone et Nike fêtent l’année du dragon

Dans le lot, un maillot non pour être porté pendant les matchs des hommes de Xavi, mais un officiel quand même de leur saison, qu’ils auront sur les épaules aux échauffements précédents les rencontres des semaines à venir. Il est rouge et or selon le code couleur de Nike, c’est-à-dire proche de celles de la Senyera et détonne particulièrement par son design.

Un design original pour un maillot du Barça

C’est en effet le motif d’un dragon qui est reproduit en fond, sous la forme des écailles qui composent l’animal hautement symbolique de la mythologie. Teinté de bleu, notamment pour le col rond, cet ensemble est singulier et d’une esthétique discutable. Puisqu’il n’est pas destiné à être porté en matchs, sa production fera moins débat. Il est aussi moins cher qu’un maillot du jeu, Nike le propose à 64,99 euros sur sa plateforme en ligne.