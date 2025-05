OM, Eric Gerets. Les 10 recrues les plus chères à son CV d’entraîneur

Eric Gerets a dit hier tout son bonheur d’avoir dirigé l’OM, qui le lui a bien rendu par la voix du club et des supporters.

C’était ce vendredi une soirée d’hommages et de partage entre le public de l’Olympique de Marseille et ceux qui ont forgé la légende du club phocéen, venus pour fêter son 125e anniversaire. Parmi les convives, Eric Gerets a répondu présent.

L’ancien stratège de l’OM pendant deux ans, entree 2007 et 2009 a dit avoir vécu ses meilleures années d’entraîneur au service du blanc et ciel maillot de l’équipe. Le public marseillais le lui a bien rendu, lui qui n’a pas oublié le collectif à forte identité, à l’instar de la personnalité du Belge, les places obtenues sur le podium de la Ligue 1 et les émotions de la Ligue des champions.

Deux joueurs de l’OM dans les 10

L’OM a aussi permis à Gerets d’obtenir certaines de ses recrues les plus chères au cours de sa longue carrière. Dont Hatem Ben Arfa, enrôlé depuis l’Olympique Lyonnais, à l’époque le plus gros rival du club phocéen. Pour 12 millions d’euros, celui qui jouissait alors d’une cote énorme est arrivée à Marseille avec un gros crédit. Dont il n’a toutefois pas su profiter.

Le Brésilien Brandao en est un autre de son top 10 qui a marqué un peu plus durablement les supporters de l’Olympique de Marseille. L’ironie de ce classement compilé ci-dessous est que la recrue la plus chère au CV d’Eric Gerets est l’attaquant serbe Mateja Kežman qui défendra quelques années plus tard, les couleurs du rival, le Paris Saint-Germain.

Les 10 recrues les plus chères au CV d’Eric Gerets

Mateja Kežman (du Partizan Belgrad au PSV Eindhoven en 2000) = 14 M€

Hatem Ben Arfa (de l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille en 2008) = 12 M€

Bakari Koné (de l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille en 2008) = 9 M€

Jan Vennegoor of Hesselink (du FC Twente au PSV Eindhoven en 2001) = 8,4 M€

Manuel Lanzini (de River Plate à Al-Jazira Club en 2014) = 7,5 M€

Thiago Neves (de Hamburger SV à Al-Hilal SFC en 2009) = 7 M€

Mirko Vucinić (de la Juventus Turin à Al-Jazira Club en 2014) = 6,3 M€

Brandão (du Shakhtar Donetsk à l’Olympique de Marseille en 2009) = 6 M€

Leandro Bonfim (de EC Vitória à PSV Eindhoven en 2002) = 5,5 M€

Vladimír Weiss (d’Olympiakós Le Pirée à Lekhwiya SC en 2014) = 5,3 M€