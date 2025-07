Enzo Le Fée. Son exceptionnel bolide est customisé aux couleurs du FC Lorient

Noir et orange comme le FC Lorient, le bolide du milieu Enzo Le Fée. @felixjsupercars

On serait tenté d’y voir un rapport de cause à effet, entre le choix des couleurs et le premier maillot qui a habillé ses débuts dans le monde du football professionnel. C’est à Lorient, la ville qui l’a vu naître que la carrière d’Enzo Le Fée a commencé, du passage chez les juniors au grand bain des pros, avant de poursuivre sa carrière au Stade Rennais voisin, puis à la Roma et aujourd’hui en prêt en Premier League, à Sunderland.

Un Mercedes Classe G avec conduite à gauche

De l’Italie à l’Angleterre en passant par la France, Enzo Le Fée est parti outre-manche avec son bolide personne. Qu’est un imposant Mercedes Classe G, musclé et revisité par le préparateur Mansory. Particularité du bolide donc : il est tout noir sur la carrosserie extérieure qui trahit tout de même quelques traits de orange. Le même orange qui s’invite à l’intérieur. Orange plus noir, comme les couleurs du FC Lorient.

A bord de son engin qui en impose, le milieu de terrain de 25 ans ne doit pas passer inaperçu, dans les rues de Sunderland, avec son volant à gauche dans un pays où la conduite se fait à l’inverse de chez nous.