Entre deux matchs contre le PSG, le Barça recrute un nouveau sponsor

L’actualité du Barça ne se limite pas qu’à la double opposition face au PSG en Ligue des champions.

Au lendemain de son succès au Parc des Princes (3-2) et à quelques jours du match retour de Ligue des champions face au PSG, le FC Barcelone a annoncé la signature d’un partenariat de 3,5 ans avec EBC Financial Group, faisant de lui le partenaire officiel du club en matière de change pour les régions Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

EBC Financial Group nouveau partenaire régional du Barça

Ce partenariat permettra à EBC de proposer une gamme de services de change, de courtage (y compris les CFD) et de conseil financier. Il représente également une opportunité pour le Barça de se rapprocher de ses supporters et partenaires dans ces régions.

« Ce partenariat coïncide avec le plan d’expansion mondiale du FC Barcelone ces dernières années, détaille par communiqué le vice-président du domaine marketing du Barça », Juli Guiu. « Avec les potentiels inexploités que nous voyons dans la région de l’Asie-Pacifique, ainsi que dans les économies en croissance d’Amérique du Sud et Centrale, du Mexique, de l’Afrique et du Moyen-Orient, nous sommes impatients de renforcer les liens avec des marques, des partenaires, des supporters et des Culers dans ces régions. »

Les détails financiers du contrat ne sont pas connus

EBC Financial Group, société britannique fondée à Londres, est un groupe de services financiers avec des bureaux situés dans des centres financiers tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Sydney, les îles Caïmans et Singapour, entre autres. Les détails financiers du partenariat ne sont pas connus.