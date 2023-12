Endrick signe un contrat millionnaire avec une société pharmaceutique

Avant même de rejoindre le Real Madrid qui va considérablement doper sa carrière, Endrick est déjà un phénomène, à seulement 17 ans.

Endrick, le phénomène brésilien du Palmeiras, continue de faire parler de lui. Après avoir été transféré au Real Madrid pour une somme record, le jeune attaquant de 17 ans vient de signer un contrat millionnaire avec une société pharmaceutique. Endrick a en effet été choisi comme nouvel ambassadeur de Neosaldina, la marque de médicament la plus populaire du Brésil.

Un contrat de sponsoring de 5 ans à 2,5 M€

Le contrat, qui a une durée de cinq ans, rapportera au joueur 2,5 millions d’euros au cumul. soit un demi-million d’euros annuels. « Endrick représente quelque chose de plus que le sport », a déclaré par communiqué Carla Dias, directrice marketing de Neosaldina. « C’est un exemple de citoyen qui offre des résultats au-dessus de la moyenne, qui sait être efficace et responsable, et qui vit la vie avec légèreté et beaucoup d’humour. Ce sont des caractéristiques qui sont au cœur de la marque Neosaldina. »

A 17 ans, Endrick est déjà un aimant à sponsors

Endrick, qui compte près de huit millions de followers sur les réseaux sociaux, est devenu un véritable phénomène marketing. Il est déjà l’ambassadeur de New Balance, OdontoCompany, HBO Max et Rei do Pitacob. Ce nouveau contrat est une nouvelle preuve de l’immense popularité d’Endrick, qui est déjà considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du monde.