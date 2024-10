Les traileurs les plus chevronnés s’expliquent sur le parcours de la Diagonale des fous 2024.

L’un des événements les plus attendus de l’année pour les passionnés d’ultra-trail est de retour : le Grand Raid, véritable test de résistance physique et mentale, qui a débuté ce jeudi 17 octobre sur l’île de La Réunion. Reconnu comme l’un des trails les plus difficiles au monde, il réunit chaque année des athlètes prêts à affronter 175 kilomètres de terrain escarpé avec un dénivelé positif de plus de 10 000 mètres. Cette course met au défi les coureurs de repousser leurs limites sur des parcours à couper le souffle, passant par les cirques majestueux de l’île. Pour suivre la Diagonale des fous 2024 en direct streaming plusieurs moyens sont possibles.

Suivez la Diagonale des fous 2024 en direct streaming

Parmi les favoris cette année, le Français Aurélien Dunand-Pallaz attire tous les regards. Après avoir triomphé lors de l’édition 2023, il tentera de réaliser un exploit rarement accompli : décrocher une seconde victoire consécutive sur cette épreuve mythique. Face à lui, plus de 2 000 concurrents se sont engagés, dont certains des meilleurs ultra-traileurs mondiaux, déterminés à marquer de leur empreinte cette aventure hors norme.

Canal+, la Réunion 1re ou le site officiel de l’événement

Les passionnés qui ne pourront être sur place pourront tout de même vivre l’événement en direct grâce à une couverture télévisée exceptionnelle. Canal Grand Raid, une chaîne dédiée spécialement à l’événement, diffusera l’intégralité de la course du jeudi 17 au dimanche 20 octobre. La chaîne Réunion la 1ère proposera également des diffusions locales pour suivre les moments forts. Le site officiel de la course assure également une large couverture. Le coup d’envoi a été donné à 20 h (heure métropolitaine), soit 22 h heure locale, depuis le sud de l’île, à Saint-Pierre.

Préparez-vous à suivre cette épopée sportive, où les paysages somptueux de La Réunion se mêlent à l’intensité d’un défi que peu osent relever : la Diagonale des Fous.