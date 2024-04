Des maillots collector pour OM – OGC Nice et OM – RC Lens

Semaine particulière pour l’OM, sportivement et sur l’aspect marketing.

L’Olympique de Marseille a un programme chargé cette semaine à l’Orange Vélodrome, avec deux matchs à l’enjeu sportif d’importance, le premier en retard ce mercredi contre l’OGC Nice et le suivant, dimanche soir, face au RC Lens. Pour accompagner cette semaine de gala, l’OM célèbre son proche partenariat avec l’Afrique et la Côte d’Ivoire.

L’OM célèbrera d’abord l’Afrique pour la réception de l’OGC Nice…

A l’occasion de la rencontre face à l’OGC Nice, ce mercredi 26 avril, le club mettra en avant son label « OM Africa » et d’anciennes légendes olympiennes du continent africain seront conviées au stade pour suivre les débats. L’équipe pde Jean-Louis Gasset portera également un flocage spécifique sur les maillots pour célébrer l’Afrique. Le club produira et diffusera aussi sur ses réseaux sociaux, des contenus associés à l’opération.

… Puis la Côte d’Ivoire avec la visite du RC Lens, dimanche

Dimanche, pour le match face au RC Lens, l’OM rendra hommage à la Côte d’Ivoire, son partenaire premium. Siandou Fofana, Ministre du Tourisme ivoirien et représentant de « Sublime Côte d’Ivoire », sera présent au Vélodrome pour la première fois depuis le sacre du pays à la Coupe d’Afrique des Nations 2023. De nombreuses animations seront organisées à l’extérieur et à l’intérieur de l’Orange Vélodrome, et les joueurs porteront à nouveau un flocage spécial, cette fois aux couleurs de la Côte d’Ivoire.