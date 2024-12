Des crampons de Zidane mis à prix 1 euro

Pour les crampons de Zidane, c’est eBay qu’il faut suivre…

Du 8 au 15 décembre 2024, eBay va transformer la passion sportive en élan de solidarité. Une vente caritative événementielle permettra aux fans de s’offrir des objets mythiques tout en soutenant une cause noble : faciliter l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap.

Sur la base d’enchères, avec une mise à prix de un euro, 80 objets dédicacés par leurs futurs ex propriétaires vont être proposés. Zinedine Zidane, Teddy Riner, Tony Parker, Romane Dicko et Alexis Hanquinquant notamment, offrent leurs souvenirs personnels à cette opération : crampons, maillots, ceintures et combinaisons deviendront des passeports pour l’inclusion.

Une opération qui vise à stimuler la pratique handisport

Derrière cette initiative, l’association « Le Sport a du Cœur » poursuit l’objectif de financer des fauteuils adaptés. Avec seulement 35 000 licenciés auprès de la Fédération Française Handisport et 60 000 pratiquants en sport adapté en 2023, l’initiative répond à une problématique urgente : le coût élevé des équipements spécialisés.

Un fauteuil roulant adapté pour le sport peut coûter entre 2 000 € et 15 000 €, un investissement souvent hors de portée pour de nombreuses familles. Grâce à cette opération, l’association ambitionne de financer des fauteuils adaptés et d’éliminer certaines barrières financières freinant l’accès au sport pour les personnes handicapées.