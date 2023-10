David Bekcham offre à sa fille de 12 ans… une maison à 115 000€

D’étonnantes révélations sur la vie des Beckham.

Dans la famille Beckham, même la plus jeune des enfants, Harper Beckham, âgée de 12 ans, profite des avantages de ses parents millionnaires. La benjamine de la famille Beckham possède sa propre « mini-maison » au sein de la somptueuse propriété de la famille, située dans les Cotswolds, ainsi que le rapportent plusieurs médias britanniques parmi lesquels The Mirror, sur la base du documentaire Netflix autour du joueur et de sa famille.

Une maison/cabane construite dans la grande demeure des Beckham

Le couple de célébrités a obtenu l’autorisation de construire cette maison dans un arbre pour leurs quatre enfants, un an seulement après avoir acheté la propriété en 2016. À l’époque, les autorisations de construction indiquaient que la maison dans l’arbre mesurait 4,5 mètres de long et de large, pour une hauteur de 4,275 mètres, couvrant une superficie au sol de 15,6 mètres carrés. Cette retraite miniature est soutenue par des pilotis, et apparemment, elle est principalement utilisée par Harper.

Un peu plus de 100 000 euros pour l’ouvrage dans un arbre

La maison dans l’arbre est construite autour d’un grand chêne et dispose d’un balcon pour se détendre. Il a été rapporté que les autorisations de construction indiquaient que les Beckham avaient l’intention de dépenser 100 000 livres (1150 00 €) pour la construction de cette aire de jeux. Harper est la plus jeune des enfants Beckham, aux côtés de ses frères Brooklyn (24 ans), Romeo (21 ans) et Cruz (18 ans).

Les Beckham ont partagée leur vie dans une série documentaire

La sortie récente du documentaire sur Netflix, intitulé « Beckham », a mis davantage les Beckham sous les projecteurs. Ce documentaire a donné aux fans un aperçu de la vie et de la carrière de David, ainsi que de son long mariage avec Victoria. Lors du programme, leur maison des Cotswolds a été mise en avant, et David a révélé une raison amusante pour laquelle il aime tant y vivre. Lors de la visite de la somptueuse demeure, David a déclaré qu’il aimait passer des journées paisibles assis à l’extérieur dans leur jardin en dégustant une tasse de café.

Il a expliqué : « Je voulais un endroit où nous pourrions nous échapper. Dès que je suis à la campagne… je prends généralement mon allure de campagne, que je n’ai pas en ce moment. J’ai une canne, je me promène, je m’assois ici avec une tasse de café. » Souriant, David a ajouté : « Ma vue préférée de la maison. Je peux aussi voir Victoria si elle est nue à la fenêtre du haut. »

La famille Beckham a acheté son « palace » en 2016

La famille Beckham a acheté la maison en 2016, et depuis, elle est devenue une destination bien-aimée pour le couple et ses enfants. Le documentaire explore également la carrière de football de David, de Manchester United à l’Espagne, avant son passage aux États-Unis, où il a joué pour le LA Galaxy et créé son propre club, l’Inter Miami. Le documentaire aborde également les allégations d’infidélité de David, un sujet difficile pour le couple, mais il a toujours nié toute accusation d’infidélité.

Ainsi, alors qu’Harper Beckham profite de sa luxueuse « mini-maison » au sein de la propriété des Cotswolds de ses parents, le documentaire Netflix offre un aperçu supplémentaire de la vie des Beckham, avec tous les hauts et les bas qui ont marqué leur parcours.