Cristiano Ronaldo. Une carrière à 2 milliards d’euros

A part le golfeur Tiger Woods, personne n’a gagné financièrement plus que Cristiano Ronaldo, parmi les athlètes qui sont toujours en activité. La légende Michael Jordan étant sinon indétrônable.

Il est le troisième sportif le mieux payé de l’histoire, et le deuxième de ceux qui sont encore en activité. Il n’y a que l’intouchable Michael Jordan et le golfeur Tiger Woods, pour devancer Cristiano Ronaldo au classement 2025 des athlètes qui cumulent le plus à l’addition de tous les postes de revenus : salaires, primes, accords commerciaux, d’entreprises…

Deuxième sportif en activité ayant gagné le plus en carrière

Selon Sportico qui dresse son nouveau palmarès Cristiano Ronaldo repose sur des gains de 1,91 milliards de dollars qui en font 2,23 milliards (1,96 milliards d’euros), une fois ajustés à l’inflation. Cristiano Ronaldo devance dans ce classement son meilleur rival de toujours, l’Argentin Lionel Messi (1,85 milliards de dollars), tandis que se glissent entre eux le basketteur LeBron James (1,88 milliards de dollars).

A 40 ans, Cristiano Ronaldo est au crépuscule de son exceptionnelle carrière d’une réussite et d’une longévité rare, dans le sport en général, le football en particulier. Rapportés à ses 23 années de professionnalisme de la discipline, cela équivaut à 96 956 521 dollars annuels (85 371 505 euros).