Cristiano Ronaldo: Prix en baisse, qui veut de sa maison anglaise ?

Pour moins de 6 millions d’euros, il est possible de s’offrir une des maisons de Cristiano Ronaldo.

La somptueuse ancienne maison du footballeur Cristiano Ronaldo, située dans la région du Cheshire, est toujours disponible à la vente, plus d’un an après le départ du joueur du club de Manchester United pour l’Arabie Saoudite. Longtemps disponible à 5,5 millions de livres sterling, elle en vaut aujourd’hui mois de 5 millions (4 999 500 livres soit 5,8 millions d’euros au cours monétaire du moment).

Visite en images de la maison à vendre de Cristiano Ronaldo Image 1 parmi 15

Plus d’un an après la maison anglaise de Cristiano Ronaldo est toujours à vendre

Nichée dans le prestigieux coin d’Alderley Edge, cette propriété est une merveille architecturale comprenant sept chambres, six salles de bains et une pléthore d’équipements luxueux. L’étendue du domaine, décrite comme un « chef-d’œuvre moderne », comprend une résidence principale au design contemporain, une superbe suite de loisirs, une grange d’hôtes de deux chambres et même un court de padel privatif. Parmi ses autres commodités figurent une piscine volumineuse et une salle de cinéma dédiée. Le bien immobilier est commercialisé comme une « résidence principale ultra-stylée » avec une suite de loisirs complète. Cette suite englobe une salle de sport, un sauna, un jacuzzi pour six personnes, des installations de douche et un espace de détente, tout autour de la piscine accueillante.

Pas le seul bien que cherche à vendre la star du ballon rond

La résidence principale elle-même dispose de trois salons, d’une cave à vin et d’une annexe avec des chambres supplémentaires. La cuisine, avec son impressionnant îlot central, se distingue comme un témoignage de l’engagement de la propriété envers un design moderne. Les équipements de loisirs s’étendent au garage, pouvant accueillir quatre voitures, tandis que l’allée spacieuse offre amplement d’espace pour des véhicules supplémentaires. En dépit de l’écrasante notoriété de son propriétaire jusqu’ici personne n’en a voulu. Et ce n’est pas le seul bien que CR7 cherche actuellement à vendre, il y a aussi son appartement de Lisbonne au prix de 7,5 millions d’euros.