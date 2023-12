Cristiano Ronaldo vend son appartement 7,5 M€. Visite en images

Cristiano Ronaldo cherche à vendre l’un de ses appartements.

Au cœur de Lisbonne, sur l’Avenida da Liberdade, l’équivalent de Champs-Elysées pour la capitale du Portugal, Cristiano Ronaldo met en vente son somptueux appartement au prix de 7,5 millions d’euros, tel que l’indique l’annonce immobilière que Sportune a consulté. Ce luxueux espace de 385 mètres carrés, remodelé par le joueur lui-même, offre une vue imprenable sur le fleuve et est doté de détails élégants. Il est situé dans une dans une résidence sécurisée en permanence.

Visite de l'appartement de Cristiano Ronaldo à Lisbonne. A vendre 7,5 M€ Image 1 parmi 17

Cristiano Ronaldo vend son appartement quatre ans après l’avoir acheté

Il est vendu meublé, l’agence valorise son intérieur à 500 000 euros. Outre ses trois chambres, l’appartement comprend trois salles de bains (dont une avec sauna et bain à vapeur), deux salons et dispose d’espaces réfléchissants qui créent une illusion d’extension. Le futur propriétaire pourra également bénéficier d’un garage pouvant accueillir quatre voitures et d’un service de conciergerie disponible 24 heures sur 24, selon Lt Real Estate, l’agence responsable de la vente.

Les initiales CR7 gravées dans le marbre d’une salle de bain

Parmi les caractéristiques de luxe, on retrouve les initiales du célèbre footballeur portugais incrustées dans le marbre, une baignoire idéalement placée dans la chambre à coucher et une décoration minimaliste aux tons naturels. Cristiano Ronaldo l’a acheté en 2019, au tarif à l’époque de 7,2 millions d’euros ce qui en faisait alors l’appartement le plus cher du Portugal.