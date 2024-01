Cristiano Ronaldo offre un cadeau à 100 000€ à sa mère Dolores Aveiro

Cristiano Ronaldo a fait plaisir à sa mère en cette fin d’année passée chez lui, à Madère.

Cristiano Ronaldo a marqué le dernier jour de 2023 en offrant à sa mère, Dolores Aveiro, un cadeau spécial pour son 69e anniversaire. Le footballeur portugais a fait le déplacement jusqu’à sa ville natale de Madère pour célébrer ce moment avec elle. Le geste ne s’est pas arrêté là, car il a décidé de lui offrir une toute nouvelle Porsche Cayenne, un cadeau évalué à environ 100 000 €.

Cristiano Ronaldo régale sa maman pour son 69e anniversaire

Une vidéo du moment où elle a découvert sa nouvelle voiture a été partagée sur les réseaux sociaux. Aveiro a été guidée vers la Porsche par le fils de Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr. Elle a eu du mal à retenir ses larmes lorsqu’elle a découvert le cadeau qui lui était destiné. La voiture était enveloppée d’un énorme ruban rouge noué en un joli nœud, et Dolores, émue aux larmes, a chaleureusement enlacé son petit-fils avant de prendre place dans la voiture pour la première fois.

Dolores Aveiro premier soutien de son fils Cristiano Ronaldo

Ronaldo lui-même, regardait la scène depuis le garage pendant qu’elle découvrait sa nouvelle voiture. Sa sœur, Katia, a salué son frère sur Instagram pour ce cadeau généreux à leur mère et a partagé : « Si elle est heureuse, c’est parce que son fils se souvient d’elle et non à cause de la valeur du cadeau. Honore ton père et ta mère et tes jours sur terre seront longs. » Dolores Aveiro a toujours soutenu son fils tout au long de sa carrière professionnelle, étant présente pour ses moments forts, comme lorsque Ronaldo lui avait dédié un but lors de la victoire 4-0 du Portugal contre la Suisse en juin 2022, laissant sa mère émue aux larmes alors qu’elle assistait au match. En 2020, déjà, CR7 avait offert une autre voiture, de valeur identique et de marque Mercedes à celle qui l’a mis au monde.

CR7 a bouclé 2023 en tant que meilleur buteur mondial

À la fin de l’année 2023, Ronaldo a terminé en tant que meilleur buteur mondial avec 54 buts marqués pour son club et son pays au cours de l’année. Après son départ de Manchester United, il a rejoint Al-Nassr en Arabie Saoudite et a marqué une année depuis l’annonce de son transfert. Al-Nassr ne reprendra pas la compétition avant début février, lui laissant le temps de se remémorer ce moment touchant partagé avec sa mère.