Cristiano Ronaldo 5e, les 10 athlètes les mieux payés dans l’histoire du sport

Une carrière sportive à 1,45 milliards d’euros pour Cristiano Ronaldo.

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo se hisse à la cinquième place du classement des 10 athlètes les mieux payés de l’histoire du sport. Selon un rapport publié par Sportico, l’attaquant de l’équipe saoudienne d’Al Nassr a amassé 1,58 milliard de dollars de revenus au cours de sa carrière, ajustés en fonction de l’inflation.

Cristiano Ronaldo derrière trois stars du golf…

Ce montant le place derrière des légendes d’autres disciplines comme Michael Jordan, Tiger Woods, Arnold Palmer et Jack Nicklaus, qui occupent les quatre premières places du classement. Jordan, considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps, domine le classement avec une fortune estimée à 3,3 milliards de dollars qu’il doit pour large partie à son lucratif et bénéfique accord commercial avec l’équipementier Nike et la création commune d’une marque Jordan Brand.

… Mais devant son éternel rival Lionel Messi

Woods, quintuple vainqueur du Masters et 15 fois champion majeur de golf, arrive en deuxième position avec 2,5 milliards de dollars. Palmer et Nicklaus, deux autres légendes du golf, complètent le podium avec 1,7 milliard et 1,63 milliard de dollars respectivement. Eternel rival de Cristiano Ronaldo sur les pelouses de football, l’Argentin Lionel Messi se classe juste derrière le Portugais avec 100 millions de dollars en moins estimés gagnés au cours de sa carrière sportive.

Les 10 athlètes les mieux payés dans l’histoire du sport

Michael Jordan – Basketball – $3.3 billion

Tiger Woods – Golf – $2.5 billion

Arnold Palmer – Golf – $1.7 billion

Jack Nicklaus – Golf – $1.63 billion

Cristiano Ronaldo – Football – $1.58 billion

Lionel Messi – Football – $1.48 billion

Floyd Mayweather – Boxing – $1.41 billion

Roger Federer – Tennis – $1.38 billion

Phil Mickelson – Golf – $1.36 billion