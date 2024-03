PSG, Barça, Real: Comparatif du prix des billets pour les 1/4 de la Ligue des champions

Un billet pour le match PSG – FC Barcelone au Parc des Princes vaut près de 260 euros sur le marché secondaire.

Alors que les quarts de finale de la Ligue des champions approchent à grands pas, le marché des billets suscite une grande agitation parmi les fans de football. Selon les données fournies par SeatPick, une plateforme spécialisée dans la revente de billets, des tendances intéressantes émergent en ce qui concerne les prix et les rivalités.

PSG – Barça n’est pas le match le plus cher à la billetterie

Le choc entre l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund promet d’être une affiche passionnante, avec des billets sur le marché secondaire sur lequel repose l’étude, débutant à partir de 147 euros, ce qui en fait l’un des événements les plus abordables de la série. L’Atlético, invaincu jusqu’à présent dans la compétition, affrontera un Dortmund qui a également démontré sa force avec seulement une défaite à son actif. Les fans se souviendront sans doute du duel entre ces deux équipes lors de la saison 2018-2019, où le Borussia s’était imposé à domicile mais avait trébuché face à l’Atlético à Madrid.

Jusqu’à plus de 400 euros pour le retour Arsenal – Bayern à l’Emirates Stadium

D’autre part, le duel classique entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain offre également des opportunités pour les fans avec des billets débutant à partir de 258,59 €. En revanche, les confrontations impliquant Manchester City et le Real Madrid, ainsi que le Bayern Munich et Arsenal, sont les plus onéreuses du marché. Les billets pour le match retour entre le Bayern Munich et Arsenal, se vendant à partir de 349 €, reflètent l’attente des fans pour voir ces grandes équipes s’affronter sur le terrain.

Pour ceux à la recherche de billets, Gilad Zilberman, cofondateur de SeatPick, propose des conseils pratiques. Outre la consultation des sites officiels des équipes, il encourage les fans à explorer les options de revente sur des plateformes réputées, tout en restant vigilants contre les fraudes potentielles.

Comparatif du prix des billets pour les quarts de la Ligue des champions *

Borussia Dortmund – Atletico Madrid (16 avril) = 147,43 €

Atletico Madrid – Borussia Dortmund (10 avril) = 177,86 €

Barcelone – Paris-Saint-Germain (16 avril) = 258,59 €

Paris Saint-Germain – Barcelone (10 avril) = 258,59 €

Real Madrid – Manchester City (9 avril) = 279,66 €

Manchester City – Real Madrid (17 avril) = 284,34 €

Bayern Munich – Arsenal (17 avril) = 349,86 €

Arsenal – Bayern Munich (9 avril) = 438,79 €

* Sur le marché de la revente