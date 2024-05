Comment sera la 1re saison de Mbappé au Real Madrid selon EA Sports FC

Après avoir officialisé son départ du PSG, Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid.

Le suspense autour du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid semble toucher à sa fin, avec des sources indiquant que le Français s’apprête à rejoindre le club espagnol dès la fin de la saison actuelle. Alors que son arrivée au Santiago Bernabéu n’est pas encore officiellement confirmée, une simulation réalisée en Espagne sur EA Sports FC offre un aperçu de ce que pourrait être sa première saison avec les Merengue.

D’après la simulation, Kylian Mbappé jouerait un rôle majeur dans la conquête du titre de la Liga par le Real Madrid. Avec le Français en tête d’affiche et meilleur buteur du championnat, les Merengue termineraient en tête du classement avec une avance de 12 points sur l’Atlético Madrid, leur plus proche poursuivant. En 38 matchs, Mbappé aurait inscrit 23 buts, se hissant ainsi au sommet du classement des buteurs de la Liga, et aurait délivré sept passes décisives.

Victoire en Liga, en Ligue des champions, récompenses individuelles

La performance de Mbappé ne se limiterait pas à ses exploits individuels. Il serait également le joueur le mieux noté du Real Madrid champion, avec une moyenne de 77, dépassant ainsi des coéquipiers tels que Federico Valverde et Vinícius Júnior.

En plus de leur succès en Liga, le Real Madrid, avec Mbappé dans ses rangs, soulèverait également le trophée de la Ligue des champions. Mbappé jouerait un rôle crucial dans cette campagne triomphante, marquant six buts au total, dont un lors de la victoire 3-1 en finale contre le Borussia Dortmund.

La simulation d’EA Sports FC offre ainsi un aperçu fascinant de ce que pourrait être la première saison de Mbappé au Real Madrid, avec des performances individuelles exceptionnelles contribuant au succès collectif du club sur la scène nationale et européenne.