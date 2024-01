Combien vaut la veste rose d’Ekitike au défilé Vuitton ? (Spoil, c’est très cher)

La veste de Hugo Ekitike est très commentée sur la toile, ce mercredi.

Avec Layvin Kurzawa son acolyte de circonstance, pour lequel nous avons plus tôt décrypté la tenue à plus de 11 000 euros, et Warren Zaïre-Emery, plus sobre dans son choux vestimentaire, Hugo Ekitike était ce mardi au défilé Louis Vuitton dans le cadre de l’ouverture de la Fashion Week 2024 de Paris. Une fois n’est pas coutume, l’attaquant du PSG, en mal de temps de jeu cette saison a énormément fait réagir la presse et les réseaux sociauxn en raison de sa tenue portée pour l’occasion. Mais surtout de sa veste rose.

Quand les joueurs du PSG font sensation au défilé Louis Vuitton

Rose pétard et à fourrure, le joueur de 21 ans l’avait choisi avec à propos puisque c’est une pièce signée de Louis Vuitton. Et un vêtement particulièrement rare et donc cher. C’est en effet un modèle Fur Rave Blouson dévoilké en exclusivité sur les podiums de la collection 2022 ; une édition particulière puisque ce fut la dernière pensée par Virgil Abloh avant sa tragique disparition.

Un manteau à près de 30 000$ sur les épaules de Hugo Ekitike

Ce manteau est unisexe, il est en fourrure de renard et sa coloration est faite main. Il n’est pas disponible en ligne sur les espaces de la marque française de maroquinerie et de prêt-à-porter qui l’a commercialisé amis se trouve sur des plateformes spécialisées, au tarif approchant les 30 000 dollars. Soit environ 27 500 euros et sauf à preuve du contraire, ce renard là ne rend pas plus rusé ceux qui le portent !