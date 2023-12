Combien vaut désormais Benjamin Mendy sur le mercato ?

Benjamin Mendy a retrouvé le plaisir du jeu et du but, ce dimanche avec Lorient face à l’OM.

En dépit de la défaite de son club, le FC Lorient, face à son ancien club, l’Olympique de Marseille (2-4), Benjamin Mendy a retrouvé ce dimanche soir des raisons de sourire. Lui qui a passé les derniers mois jusqu’à l’été en marge du football, pour se défendre d’accusations de viol dont il a été totalement acquitté, est revenu en France à Lorient, après la fin de son précédent contrat avec Manchester City.

Première titularisation et premier but pour Benjamin Mendy avec Lorient

En pleine ascension jusqu’à sa mise à l’écart, l’ex défenseur le plus cher de l’histoire du football, à 58 millions d’euros payés pour lui par Manchester City à l’AS Monaco en 2017, a forcément vu sa cote sur le marché des transferts fondre comme neige au soleil. Avec Lorient, le latéral gauche de métier, titularisé hier dimanche pour la première fois de la saison, au poste de milieu, a paraphé un contrat sur deux ans, jusqu’au terme de l’exercice 2024-2025.

Une valroisation sur le mercato équivalente à la somme payée par l’OM 10 ans plus tôt

La saison et demi qu’il reste au joueur de 29 ans, Transfermarkt la valorise à 3 millions d’euros et sensiblement autant du côté de l’Observatoire du football pour lequel il vaut jusqu’à 5 millions d’euros. Jusqu’à son retrait forcé des terrains, Benjamin Mendy était encore estimé à près d’une trentaine de millions d’euros. Aujourd’hui, le champion du monde 2018 est valorisé à plus ou moins autant que l’investissement de l’Olympique de Marseille pour le recruter depuis Le Havre, en 2013 (4 M€).