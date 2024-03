FC Nantes: Combien rapporte la Youth League ?

A part le trophée Lennart Johansson, il n’y a rien à gagner en Youth League.

La Youth League, comprendre la Ligue des champions des jeunes est une compétition qui réunit depuis 2013, les équipes U19 des clubs qualifiés pour la C1, auxquelles se sont ajoutés, à compter de 2015, les clubs champions nationaux. C’est ainsi qu’il y a, cette saison 2023-2024 le PSG et le RC Lens d’un côté et le FC Nantes de l’autre. Chacun prenant un chemin différent entre la voie dite de la « ligue » et celle des « champions ». Au bout de la saison, une est sacrée. Et combien gagne-t-elle ?

La Youth League ne rapporte rien. Mais elle ne coûte pas non plus

Financièrement rien, tel que nous l’avons observé à Sportune, l’UEFA ne prévoit pas de grille de répartition pour cette compétition. Mais elle ne coûte rien ou presque non plus. Car l’association européenne du football prévoit une contribution qui sert à défrayer les clubs quand ils se déplacent. Néanmoins si le voyage dépasse la contribution, c’est au club visiteur d’assumer la différence. Quant au club qui reçoit, tous les frais d’organisation (stade, éclairage, sécurité…) sont à sa charge, mais il conserve en contrepartie toute les recettes à la billetterie. L’UEFA peut aussi assumer des frais en plus quand les rencontres sont télévisées.

Le trophée Lennart Johansson remis au club vainqueur

A partir des demi-finales, le dispositif évolue car l’UEFA récupère la main sur les matchs. A ce stade, l’intégralité des frais des équipes est à sa charge, jusqu’à 30 personnes par délégations. Au-delà c’est aux clubs d’assumer. En tant qu’organisateur du dernier carré, l’organe décisionnaire du football européen garde également tous les revenus associés à la billetterie. A l’équipe vainqueur de la Youth League est remis le trophée Lennart Johansson du nom du dernier président de l’UEFA au 20e siècle. C’est une boucle en acier massif poli qui repose sur un socle en acier brut.