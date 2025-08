Ousmane Dembélé et le PSG sont les plus chers de la Ligue 1.

A 15 jours tout pile de la reprise en Ligue 1 et alors que le mercato bat encore son plein, laissant aux dix-huit formations de l’élite des occasions de se renforcer (ou de dégraisser), voilà déjà un premier aperçu des forces en présence. En prenant pour indicateur la valorisation des équipes sur le marché des transferts.

D’après les données de la plateforme Transfermarkt, ells cumulent 3,54 milliards d’euros, mais le tiers repose sur le seul Paris Saint-Germain dont le collectif vaut a minima plus du double que tous ses concurrents. Et trente fois la valorisation du Havre AC pour le plus modeste.

Les dix joueurs les plus chers appartiennent au PSG

La moyenne dépasse légèrement les 196 millions d’euros, c’est l’équivalence de l’effectif de l’OGC Nice, par ailleurs le premier a reprendre officiellement avec une double confrontation à venir contre le SL Benfica, pour la qualification à la Ligue des champions.

Au niveau des individualités, les deux Parisiens Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia justifient de l’estimation la plus haute à 90 millions d’euros. Les joueurs du PSG campent l’intégralité du top 10 et dans le top 20 se glissent trois joueurs de l’AS Monaco (Maghnes Akliouche, Denis Zakaria et Mika Biereth à respectivement 45 M€ et 30 M€) et deux de l’Olympique de Marseille que sont Mason Greenwood (40 M€) et Amine Gouiri (30 M€).

Classement des effectifs les plus chers de Ligue 1 sur le mercato

Paris SG = 1 130 M€

Monaco = 415,1 M€

Marseille = 294,65 M€

LOSC Lille = 262,10 M€

RC Strasbourg Alsace = 248,45 M€

Stade Rennais FC = 207,90 M€

OGC Nice = 197,65 M€

Olympique Lyonnais = 164,10 M€

RC Lens = 99,45 M€

Toulouse FC = 84,35 M€

Stade Brestois 29 = 68,00 M€

Paris FC = 66,20 M€

FC Lorient = 63,75 M€

AJ Auxerre = 61,00 M€

FC Nantes = 55,25 M€

FC Metz = 41,70 M€

Angers SCO = 39,35 M€

Le Havre AC = 38,55 M€