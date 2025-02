Classement des clubs de Ligue 1 selon le volume de recherches sur Google

Le PSG et l’OM absorbent 60% des recherches sur Google, parmi l’ensemble des clubs de l’élite du football français.

Au fossé sportif que creuse chaque saison le Paris SG sur ses concurrents directs en championnat, s’ajoute un fossé numérique. Mais ici à deux clubs. Une récente étude sur les recherches Google liées aux clubs de Ligue 1 signée de l’agence digitale Dirty, révèle une domination écrasante du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, qui cumulent plus de 60% des requêtes nationales.

Avec 192 millions de recherches en 2024, le PSG domine malgré une baisse de 18% par rapport à 2023. L’OM suit avec 126 millions, loin devant l’Olympique Lyonnais (51 millions), l’AS Saint-Étienne (34 millions), le LOSC Lille (18 millions) et le Stade Rennais tout proche à 16 millions. À l’international, l’écart est encore plus marqué puisque le club parisien génère 4 à 5 fois plus de recherches que son rival marseillais.

Les recherches sur la Ligue 1 s’effondrent

Plus inquiétant pour l’attractivité du championnat, les recherches du terme « Ligue 1 » sont en chute libre : -15% en France et jusqu’à -30% à l’international en deux ans. Les départs successifs de Neymar, Messi et le probable transfert de Mbappé expliquent en partie cette désaffection. Seuls les clubs européens ou promus tirent leur épingle du jeu, comme Lille qui voit ses recherches augmenter de 22%.

Face à ces défis, la Ligue 1 doit repenser sa stratégie pour rester compétitive, notamment vis-à-vis de ses concurrents européens. Entre fiscalité défavorable et droits TV en berne, le championnat français cherche un nouveau souffle pour reconquérir sa place sur la scène internationale.