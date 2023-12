Classement des affluences des clubs à la mi-temps de la Ligue 1

Le stade Vélodrome est le plus rempli en Ligue 1.

Du monde et de plus en plus depuis la sortie de crise de la Covid, se masse dans les stades de la Ligue 1. Plusieurs clubs enchaînent les rencontres à guichets fermés, il n’y a désormais plus que le PSG au Parc des Princes, voire le RC Lens à Bollaert-Delelis ou le RC Strasbourg à La Meineau pour être à l’étroit dans leurs stades.

Le Havre dans la moyenne des affluences de la Ligue 1

Un peu moins de 4 millions de supporters (3,8 millions environ) sont venus garnir les tribunes des 18 enceintes des clubs de la Ligue 1 cette saison, selon les données compilées par la plateforme Deux Zéro. Cela vaut une moyenne un peu supérieure à 21 000 par club, comme l’équivalence proche du Havre au stade Océane.

7,5 fois plus se spectateurs au Vélodrome de l’OM qu’à Louis II

L’Olympique de Marseille, dans son vélodrome plus grand que tous les autres, domine le sujet. Il y a 61 282 spectateurs en moyenne par match soit un taux d’occupation supérieur à 92%. Il y a 7,5 fois plus de monde dans les travées de l’écrin de l’Olympique de Marseille qu’en tribunes du stade Louis II à Monaco qui est avec Gabriel-Montpied à Clermont, le seul à moins de 10 000. Mais le stade clermontois mène des travaux de rénovation qui réduisent sa capacité.

1. Marseille = 61 282 spectateurs

2. Paris = 47 088

3. Lyon = 39 524

4. Lens = 37 823

5. Lille = 37 291

6. Nantes = 30 086

7. Rennes = 27 635

8. Nice = 26 088

9. Strasbourg = 25 326

10. Toulouse = 24 654

11. Metz = 23 347

12. Le Havre = 21 426

13. Reims = 15 548

14. Lorient = 15 322

15. Brest = 14 734

16. Montpellier = 14 682

17. Clermont = 9 774

18. Monaco = 8 103