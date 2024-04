Classement de la Ligue 1 des audiences des sites web

Quelles audiences sur les sites officiels des clubs de la Ligue 1 ?

Fait-on un raccourci si l’on dit que les clubs les plus performants sur le plan sportif sont les plus populaires et par extension, ceux qui attirent le plus de monde sur leurs espaces promotionnels : réseaux sociaux ou site web, pour l’aspect digital ? Non au sens plutôt large de la question et oui au cas par cas.

Il y a une forme de corrélation entre résultats sportifs et audiences web

Pour le formuler autrement, au global les clubs les plus historiques et titrés du football français font les meilleures audiences sur leurs plateformes de marques. C’est notamment vrai pour l’actuel leader et champion de France en titre qu’est le PSG. Et inversement, le Clermont Foot dernier du classement sportif de la Ligue 1 appartient au top 3 des sites de clubs les moins fréquentés.

Le PSG en tête, l’OL devance son rival l’OM

Reste évidemment des spécificités propres à chaque entité, et des résultats toutefois notables, à commencer par le duel des « Olympique », ici remporté par l’OL devant l’OM. Il est pourtant coutume d’entendre que le PSG est le club le plus populaire dans le monde et l’OM sur le territoire français. L’écart se réduit toutefois sur le dernier mois, qui a vu l’Olympique de Marseille accroître ses audiences (+ 133 055 de visites en plus en mars qu’en février), quand celle de l’OL ont baisse (- 92 861). Notons aussi l’intérêt croissant des suiveurs du Losc pour leur équipe, à mesure qu’il progresse vers le podium. En mars, le club a généré presque autant d’audience que les deux premiers mois de son année réunis. Un constat qui ne s’applique forcément au Stade Brestois, pour la grande surprise de la saison. La perspectiove d’une Ligue des champions n’augmente pas les visites : elles ont baissé de 82 247 en février à 73 889 le mois d’après.

Ça ne se reflète pas dans ce classement qui est le nôtre, réalisé à partir des données de l’outil spécialisé SimilarWeb. Il existe plusieurs outils de mesures d’Analytics de Google, à Piano Analytics d’AT internet en passant donc par SimilarWeb et d’autres. Les chiffres ne sont donc que des estimations de chacun, sur le mois de février et au cumul des deux premiers mois de l’année 2024, janvier et février.

Les audiences des sites officiels des clubs de la Ligue 1 2023-24

Club Site web Audience en mars Cumul de visites en 2024 Montpellier HSC mhscfoot.com 43 657 85 549 FC Lorient fclorient.bzh 58 483 125 771 Clermont Foot clermontfoot.com 65 722 151 248 Stade Brestois sb29.bzh 73 889 232 123 Le Havre AC hac-foot.com 71 025 232 280 Toulouse FC toulousefc.com 102 389 343 792