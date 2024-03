Classement de Ligue 1 comparé au salaire moyen des équipes

Au comparatif du salaire moyen des clubs et du classement sportif, il y a parfois de grands écarts en Ligue 1.

Les extrêmes sont à leur place. Et ils sont les seuls. A savoir que le PSG, club aux moyens hors normes pour la Ligue 1 et le Clermont Foot, plus petit budget du plateau occupent respectivement la première et la dernière place sportive du championnat de France de Ligue 1, saison 2023-2024. C’est logique à la lecture des salaires qu’assument les deux clubs.

Le PSG et Clermont à l’équilibre parfait

Les chiffres moyens des salaires des clubs sont ceux du journal L’Equipe, dans son enquête annuelle. Nous les avons comparé à la performance sportive de chaque formation pour dresser le classement à lire dans son intégralité en page suivante de ce sujet. Il en ressort donc que seuls le PSG et le CF63 sont à l’équilibre parfait et que l’AS Monaco et l’OGC Nice (+1), dans un sens et le FC Metz (-1), dans l’autre, en sont proche.

Brest détonne, l’OL, l’OM et le FC Nantes déçoivent

Sinon, il y a parfois de grands écarts. Positifs pour le Stade de Reims (+6), mais surtout la révélation de la saison que le Stade Brestois, deuxième après 26 journées avec seulement le treizième salaire moyen le plus élevé. D’un autre côté du tableau, les deux Olympique, l’OM et l’OL accusent respectivement -5 et -7 de différentiel ; -7 étant aussi le ratio du FC Nantes, présentement en position de barragiste, en championnat.

Classement de la Ligue 1 comparé au salaire moyen des équipes

Club Salaire moyen annuel Classement salaire Classement L1 Différence Paris SG 11,25 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 3,13 M€ 2 7 – 5 Olympique Lyonnais 2,16 M€ 3 10 – 7 AS Monaco 1,86 M€ 4 3 + 1 Stade Rennais 1,56 M€ 5 8 – 3