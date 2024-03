Le salaire moyen de chaque club de la Ligue 1 cette saison 2023-2024

Toujours plus élevés les salaires des joueurs de la Ligue 1.

C’est un indicateur de poids dans la mesure de la réussite des équipes de football, puisque les salaires incombent directement aux joueurs et aux entraîneurs, qui eux-mêmes agissent sur le terrain de vérité. Formulé autrement, plus les salaires sont élevés, meilleurs sont les joueurs. Ça n’est évidemment pas une vérité absolue, le football comme partout, souffre d’inexactitudes à ce niveau.

Le salaire moyen au PSG est 3,4 fois supérieur à celui de l’OM

Néanmoins, si le PSG domine si outrageusement le championnat de France depuis plusieurs années et cette saison 2023-2024 encore, c’est parce qu’il a des moyens financiers qu’aucun autre n’aligne. D’après les données rapportées par le journal L’Equipe, dans son enquête annuelle sur les salaires, le salaire moyen au club de la capitale est a minima trois fois et demi supérieur sur la formation suivante qu’est celle de l’OM.

Le Stade Rennais dans la moyenne de la Ligue 1

Et plus de trente trois fois celle de Clermont, où la rémunération est la plus basse. La moyenne de ces salaires approche les 137 000 euros brut mensuels soit l’équivalent du Stade Rennais, le cinquième dans le classement ci-dessous de la Ligue 1.

1. Paris = 937 500 €/mois

2. Marseille = 261 000 €/mois

3. Lyon = 180 000 €/mois

4. Monaco = 155 000 €/mois

5. Rennes = 130 000 €/mois

6. Nice = 125 000 €/mois

7. Lille = 93 000 €/mois

8. Lens = 81 500 €/mois

0. Nantes = 80 000 €/mois

10. Strasbourg = 70 000 €/mois

11. Montpellier = 69 000 €/mois

12. Lorient = 60 000 €/mois

13. Brest = 50 000 €/mois

14. Toulouse = 39 000 €/mois

15. Reims = 36 000 €/mois

16. Metz = 35 000 €/mois

17. Le Havre = 30 000 €/mois

18. Clermont = 28 000 €/mois

