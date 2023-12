Classement de la L1 selon le nombre de joueurs en fin de contrat par club

Il y a en moyenne cinq joueurs en fin de contrat en juin prochain, dans les clubs de la Ligue 1.

Dans quelques jours va se tourner la page 2023 et dans le football, qui dit nouvelle année civile dit alerte sur les joueurs en fin de contrat. Car à compter du 1er janvier 2024, ceux qui terminent l’échéance de leur bail au 30 juin de la même année seront libre de négocier leur futur librement, là où ils le souhaiteront, même si c’est avec un autre club que le leur.

Kylian Mbappé au PSG, le meilleur symbole des fins de contrat

Meilleur symbole en Ligue 1 de ce cas de figure : Kylian Mbappé au PSG. Le capitaine de l’équipe de France a déjà été en pareille situation et le moins que l’on puisse dire est qu’elle avait été largement commentée. La liste ci-dessous compile le nombre de joueurs dans ce même cas, dans chaque club de l’élite du championnat. Avec toutefois une nuance, qu’il ne s’agit pas nécessairement de joueurs à la propriété des clubs, sont aussi inclus ceux qui évoluent en prêt pour un an.

L’équivalent d’un collectif à Nantes, Le Havre et l’OM dans la moyenne

Si à Monaco, Montpellier et Rennes ont peu ou moins d’urgence que les autres sur le sujet, la question est bien plus brûlante pour le FC Nantes qui compte l’équivalent de tout un effectif à gérer pour la suite. En moyenne, il y a 5 joueurs en fin de contrat actuellement dans chaque équipe, comme l’équivalent au Havre et à l’Olympique de Marseille.

Monaco = 2

Montpellier = 2

Rennes = 2

Reims = 3

Lens = 4

Lille = 5

Marseille = 5

Le Havre 5

Toulouse = 6

Strasbourg = 6

Paris = 7

Lyon = 7

Metz = 7

Lorient = 7

Clermont = 8

Brest = 8

Nice = 8

Nantes = 11