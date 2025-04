Chelsea signe enfin son sponsor sur le maillot… à un mois de la fin de saison !

Chelsea s’est associé à DAMAC Propertis qui devient le sponsor majeur sur le maillot des Blues.

Alors que la saison touche à sa fin, Chelsea FC vient enfin de trouver un sponsor pour figurer sur le devant de ses maillots. Le club londonien a officialisé un partenariat à long terme avec DAMAC Properties, une société de développement immobilier de luxe basée à Dubaï, qui devient également son « partenaire officiel de développement immobilier ».

Cette annonce survient tardivement, à seulement quatre matchs de la fin du championnat. Les Blues ont évolué sans logo sur la face avant de leur maillot durant presque toute la saison 2024-2025, une situation inhabituelle pour un club de cette envergure.

Les supporters pourront découvrir le nouveau maillot floqué dès jeudi, lors de la demi-finale aller de Conference League contre les Suédois de Djurgarden. Cette compétition représente d’ailleurs le dernier objectif du club, seul trophée encore accessible pour les hommes d’Enzo Maresca lors de sa première saison à la tête de l’équipe.

Toute une saison sans sponsor majeur à l’avant

Cette signature met fin à une longue période d’incertitude pour Chelsea. La saison précédente, le club avait déjà disputé ses sept premiers matchs sans sponsor avant qu’Infinite Athlete ne prenne le relais, moyennant environ 47 millions d’euros. Cette entreprise américaine de technologie sportive est depuis devenue sponsor de manche cette saison.

Le dernier partenaire majeur de longue durée du club était Three UK, avec un contrat de trois ans évalué à 47 millions d’euros par an. L’opérateur mobile avait rompu ses liens avec Chelsea dans le sillage de l’invasion russe en Ukraine, qui avait également contraint Roman Abramovich à vendre le club au consortium mené par Todd Boehly, Behdad Egbali et Clearlake Capital.

Parallèlement à cette nouvelle, Chelsea poursuit sa quête d’une place dans le top 5 de Premier League à l’approche des quatre dernières journées du championnat.