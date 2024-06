Mbappé, Deschamps, Griezmann, Gasly… Ces sportifs qui sont actionnaires de Sorare

Kylian Mbappé est entré en 2022 au capital de Sorare.

Vous le saviez peut-être pour Kylian Mbappé car son rapprochement avec les équipes de Nicolas Julia, le fondateur de la licorne français a été largement relayé dans la presse nationale. Pour les autres, c’est moins sûr car tel que l’a appris Sportune, plusieurs sportifs professionnels dont une très grosse majorité de footballeur appartiennent à l’actionnariat de Sorare, le jeu de fantasy football basé sur la blockchaine.

Trois des Bleus à l’Euro dans l’actionnariat de la Licorne française

Trois d’entre eux évoluent actuellement sur les terrains de l’Euro 2024 en Allemagne et tous appartiennent à l’équipe de France : Kylian Mbappé donc et avec lui Antoine Griezmann et le sélectionneur Didier Deschamps. A leur côté la jeune entreprise compte pour investisseurs, Sébastien Haller, Lionel Messi, Rio Ferdinand, César Azpilicueta, Eugénie Le Sommer, le pilote de Formule 1, Pierre Gasly, la tenniswoman Serena Williams, ou Gérard Piqué.

Gérard Piqué a aidé l’expansion de Sorare grâce à son réseau

Lequel Gérard Piqué est celui qui s’est le plus impliqué dans le projet, de par sa large expérience entrepreneuriale dans différents projets d’envergure. « Il m’a aidé à construire un réseau », détaille Nicolas Julia. Quant aux autres, ils sont des « sportifs qui viennent avec la volonté d’avoir un impact » sur la société. A l’instar de Kylian Mbappé qui « a vocation à prendre plus de place », dans un futur non planifié à partir du moment surtout où Sorare entamera une démarche promotionnelle de sa marque, ce qu’elle n’a pas encore fait.

« Ce modèle de sportifs investisseurs est hyper répandu aux Etats-Unis », se réjouit Nicolas Julia qui n’exclut pas à l’avenir d’intégrer d’autres athlètes désireux de rejoindre l’aventure Sorare au capital.