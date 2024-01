Cedric Doumbé vs Baki programmé le 7 mars à Bercy

Cinq mois après son succès expéditif sur Jordan Zebo, Cédric Doumbé est de retour pour affronter l’invaincu Baki.

La Professional Fighters League (PFL) pour la saison 2024 de la PFL Europe débutera le 7 mars en grande pompe avec le duel très attendu entre Cédric « The Best » Doumbé (5-0) et Baissangour « Baki » Chamsoudinov (8-0). L’affrontement aura lieu à l’Accor Arena de Paris.

Le défi de l’invaincu Baki représente un test majeur pour le volubile Cédric Doumbé, et les deux combattants parisiens sont prêts à tout donner dans la SmartCage pour s’emparer de la victoire. L’événement marquera également le début de la saison de la PFL Europe, avec 32 combattants venant de tout le continent entamant leur défi our remporter la ceinture du championnat PFL Europe et une récompense de 100 000 dollars.

La soirée à l’Accor Arena ne sera pas seulement centrée sur le duel Doumbé vs Baki. Elle offrira également une vitrine aux nouveaux talents européens, avec des combattants cherchant à faire leur marque dans la PFL. Le lancement de la saison sera suivi d’événements à Newcastle et à Glasgow en 2024, avant une finale dont le lieu sera révélé ultérieurement.

DAZN sera le diffuseur exclusif de l’événement en France

« La présence de Cédric Doumbé en haut de la carte couronnera ce qui s’annonce comme une énorme soirée de combats de démonstration mettant en vedette des talents locaux français et européens, ainsi que le coup d’envoi d’une nouvelle saison passionnante du format de la PFL Europe League », se réjouit Dan Hardy, responsable des opérations des combattants pour la PFL Europe.

Pour les fans qui ne peuvent pas être présents, tous les événements de la PFL Europe seront diffusés en direct en France sur DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif. Les billets pour l’événement du 7 mars seront en vente à compter de ce 18 janvier.