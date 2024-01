Ce que sera le prochain club de Mourinho selon les bookmakers

Où va rebondir José Mourinho après son éviction de l’AS Rome ?

A peine limogé par la Roma ce mardi, que déjà se discute le futur de José Mourinho chez les bookmakers du Royaume-Uni. Le Special One n’est pas fini ou n’en a pas fini, c’est selon, le fait est que les opérateurs lui attribuent plusieurs destinations possibles. Au premier rang desquels Newcastle à une cote de trois contre un.

Les bookmakers n’imaginent pas que Mourinho raccroche

Les Magpies sont déterminés à remonter au classement après être passés de la 4e place en Premier League la saison dernière à la 10e place à ce stade de la saison actuelle, tout en étant éliminés de la Ligue des champions en terminant derniers de leur groupe difficile. La direction de Newcastle reste dévouée à Eddie Howe pour le moment, mais les bookmakers semblent penser que la disponibilité de Mourinho pourrait tester leur résolution – et l’homme lui-même pourrait bien être tenté par une chance de rédemption en Premier League.

Un exil doré vers l’Arabie Saoudite ou la MLS ?

L’Arabie Saoudite semble également être une option intéressante pour Mourinho, car elle lui permettrait de gagner beaucoup d’argent. Plusieurs clubs de la ligue, comme Al-Nassr et Al-Hilal, ont les moyens de payer les salaires élevés de Mourinho et en même temps de lui offrir des effectifs de qualité. L’hypothèse de le voir rebondir en Saudi Pro League est cotée à 4. Et si ce n’est en Arabie Saoudite, alors peut-être un départ vers la MLS, à 6 contre 1. La rumeur selon laquelle Mourinho pourrait être attiré de l’autre côté de l’Atlantique circule depuis des années, mais s’est jusqu’à présent avérée être un vœu pieux.

Et si le Special One rentrait au pays ?

Sinon, il reste un retour aux sources, à Porto où le stratège portugais s’est révélé et a gagné ses premiers titres significatifs. La cote est de 5 contre 1. Plus improbables sont les pistes suivantes : un retour à Chelsea à la cote de 8, Crystal Palace à 9, Benfica et le Sporting à 11, la sélection d’Angleterre à 16, comme un retour à l’Inter Milan. Et encore plus loin, la Juventus, Manchester United, Tottenham, West Ham et Arsenal à 41.