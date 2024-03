Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon les stats d’Opta

A dix journées de la fin, la Ligue 2 entre dans son money time.

Plus de 90% de chances de terminer première de la Ligue 2, saison 2023-2024, l’AJ Auxerre a un pied et demi dans l’élite, un tout juste après l’avoir quitté d’après les données partagées par Opta, l’expert de l’étude statistique. Le club bourguignon mène actuellement la course et à dix journées de la fin, il est en position ultra-préférentielle.

L’AJA est quasiment en Ligue 1 selon les stats d’Opta

Derrière, le SCO a une chance sur deux de conserver sa deuxième place finale, elle aussi synonyme d’accession à la Ligue 1 et c’est par contre plus serré, pour les places de barragistes qu’occupent actuellement Laval, l’ASSE et le Stade Malherbe de Caen. Le Rodez Aveyron Football, présentement classé sixième, pourrait lui reculer de deux places, dans les prédictions formulées par Opta.

Les quatre derniers du moment seraient les mêmes à l’arrivée

Comme l’AJA dans un sens, Valenciennes à l’autre bout du tableau est quasiment condamné, à en juger par le pourcentage de 96,5% qui lui est attribué ; c’est celui de la dernière place finale. Dans la course au maintien, les positions du moment semblent encore plus figées que celles qui concernent l’accession à la Ligue 1. A savoir qu’Annecy, QRM et Concarneau devraient logiquement boucler la saison à la même position que celle qui est la leur, après 28 journées.

Futur classement final de la Ligue 2 selon les stats d’Opta